المرصد: الشرطة الروسية تضبط مخدرات لمقرب من حزب الله بدمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية الروسية صادرت شحنة مخدرات لمقرب من حزب الله بريف دمشق.

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ونقل المرصد عن "مصادر موثوقة" قولها، إن الشرطة العسكرية الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي. وتعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من حزب الله اللبناني.

وبحسب مصادر المرصد، جاءت المداهمة الروسية بعد شكاوى عدة قدمها أعيان البلدة إلى الشرطة العسكرية الروسية بسبب انتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين شبان المنطقة.

وأضافت المصادر أنه يتم ترويج المخدرات وطرحها في السوق عن طريق أشخاص سوريين موالين لحزب الله اللبناني.

وعلى إثر تلك الشكاوى، اقتحمت الشرطة العسكرية الروسية مستودعاً يحوي كميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان قبل نحو أسبوع، وصادرت كافة المواد الموجودة بداخله، حسب المرصد. ولا معلومات حتى اللحظة حول مصير المسؤول عن الشحنة.