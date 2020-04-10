روسيا تؤكد تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في سوريا

نقلت وكالة أنباء روسية، أمس الخميس، عن السلطات في موسكو، تأكيدها تسجيل النظام السوري 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الشرطة العسكرية الروسية صادرت شحنة مخدرات لمقرب من حزب الله بريف... المرصد: الشرطة الروسية تضبط مخدرات لمقرب من حزب الله بدمشق سوريا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، قولها إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالاً لانتشار فيروس كورونا في سوريا، هو في منطقة شرق الفرات وفي محيط التنف، حسب تأكديها.

وأضافت زاخاروفا أن في هذه المنطقة بأكملها لا يعمل سوى مستشفيين.

كما أشارت زاخاروفا إلى "بؤر محتملة للعدوى" في السجون المكتظة في تلك المنطقة، والتي تحتوي على أكثر من 10 آلاف محتجز من "الدواعش"، وفي مخيمات النزوح الداخلي.

وفي وقت سابق، كان النظام السوري قد أعلن شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب "سبوتنيك"، سجّلت سوريا 19 إصابة بفيروس كورونا، تماثل 4 منها للشفاء، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2.