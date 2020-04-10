فيديو.. مسؤول رفيع بحزب الله مع قائد بقوات الأسد بجنوب سوريا

ظهر قائد "الفيلق الأول" اللواء أحمد علي أسعد في جيش النظام السوري في فيديو، مع "الحاج هاشم" من ميليشيا حزب الله اللبنانية خلال جولة في جنوب سوريا.

يذكر أن "الحاج هاشم" هو المسؤول عن ملف جبهة الجولان في حزب الله، بتكليف شخصي من أمين عام الميليشيا حسن نصرالله.

وكان المسؤولان في جولة ميدانية بالقرب من المنطقة الحدودية مع الجولان. ويظهر الفيديو أن تجولهما كان في المنطقة التي يوجد فيها "اللواء مدرع 91" التابع لجيش النظام السوري.

وتستعد إسرائيل لنشر هذا الفيديو لتمرير تهديد مفاده أنها تتابع هذه التحركات، حسب ما شرحه مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"بالقدس، مرجحاً أن إسرائيل قد تؤجل قصف بعض الأهداف في سوريا فقط بسبب انتشار وباء كورونا.

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وخلافاً للتصور السابق بأن انتشار قوات النظام السوري في جنوب سوريا وفي المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل، سيعيد الهدوء إلى هذه الجبهة كما كانت الحال لعقود، فإن استمرار إطلاق القذائف والصواريخ من الأراضي السورية، عزز قناعة إسرائيل بأن إيران ومن خلال حزب الله مصرة على تكرار تجربة جنوب لبنان واستحداث جبهة قتالية نشطة في الجولان.

وفي مواجهة الزحف الهادئ لحزب الله، تستكمل إسرائيل إنشاء منظومة استخباراتية عملاقة في الجولان المحتل.

وفيها جميع هيئات الاستخبارات المختلفة، مثل وحدة 8200 المختصة بجمع المعلومات، ووحدة 504 التابعة لجهاز المخابرات، والتي نشطت لعقود في لبنان والمختصة أيضاً بتجنيد عملاء وجمع معلومات استخباراتية بشرية، وذلك إلى جانب منظومة مراقبة متطورة ترصد كل تحرك وتتنصت على أي اتصال داخل سوريا.

وغرفة العمليات السرية التي تدير هذه المنظومة من قاعدة "هبشان" العسكرية في الجولان المحتل تضم 100 شاشة عرض تبث مباشرة كل ما يحدث في سوريا مع التركيز على المنطقة الحدودية الجنوبية.