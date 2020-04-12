أميركا تثبت نفوذها شرق الفرات وتلم قوات قسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن القوات الأميركية استدعت جميع العاملين معها سابقا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية ويفوق عددهم المئات للعودة والعمل معها.

موضوع يهمك نقلت وكالة أنباء روسية، أمس الخميس، عن السلطات في موسكو، تأكيدها تسجيل النظام السوري 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في... روسيا تؤكد تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في سوريا سوريا

وأشارت مصادر المرصد إلى أن القوات الأميركية تعمل على إعادة تثبيت نفوذها بشكل كبير ضمن منطقة شرق الفرات.

فيما التحق مئات العناصر من قسد بالقواعد العسكرية الأميركية في كل من دير الزور والحسكة على وجه التحديد للعمل مجددا مع القوات الأميركية.

وعرضت بدورها أميركا على العائدين مستحقات شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضونها سابقا.

أميركا ملتزمة بدعم الأكراد

يشار إلى أن أميركا كانت أكدت مرارا العام الماضي، أن انسحاب الجيش الأميركي من سوريا لا يعني وقف الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر حينها، إن الولايات المتحدة لا تزال على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مؤكدا على الشراكة التي تجمع بلاده بقوات سوريا الديمقراطية.

إلى ذلك لفتت أميركا إلى أنها ستستمر بدعم الأكراد وتقديم المساعدة لهم مهما حصل، مشيرة إلى دور القوات في المساعدة على منع ظهور تنظيم داعش المتطرف مرة أخرى.