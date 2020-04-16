قتلى وجرحى.. انفجار يستهدف الأتراك شمال سوريا

بعدما أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، بوقوع قتلى وجرحى في انفجار آلية مفخخة في قرية الأهراس بريف رأس العين في التابعة لمحافظة الحسكة شمال البلاد، أكدت المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار خلّف قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك.

موضوع يهمك تعيش بعض المدن والبلدات السورية وسط توترات أمنية كبيرة منذ وقوعها تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، بعد هجومه... رأس العين وتل أبيض.. خلافات بين فصائل أنقرة ونهب للسكان سوريا

وأضاف المرصد أن الانفجار نتج عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وإحدى الفصائل الموالية لها.

يشار إلى أن المرصد كان أكد قبل أيام سماع دوي انفجار عنيف في بلدة مبروكة غرب رأس العين، ناتج عن سيارة مفخخة أيضا استهدفت حينها حاجزا أمنيا لفصيل يعرف باسم "أحرار الشرقية" الموالي لتركيا، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر.

استهداف متكرر

وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، سقط قتلى ومصابون، في صفوف الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة، في ريف رأس العين أيضا.

وأشارت المعلومات حينها إلى أن "سيارة مفخخة انفجرت بحاجز تابع للجيش التركي في قرية تل حلف بريف رأس العين، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وأضافت أن عدداً من العربات التابع للقوات التركية هناك هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت نقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.