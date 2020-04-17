النظام يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 38

أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 38 حالة.

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وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا، تسجيل 8 إصابات، 4 منها يوم الثلاثاء، و4 أخرى الأربعاء الماضيين.

كما أفادت الوزارة بوفاة حالتين وشفاء 5 حتى اليوم.

وضع اقتصادي صعب

من جهة أخرى، يفرض الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد واقعاً جديداً أمام السكان في سوريا مع الإغلاق العام في معظم مناطق البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ 9 سنوات، الأمر الّذي يزيد من معاناتهم خاصة مع التدهور المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ويشكو سكان مختلف المناطق السورية من غلاء أسعار المستلزمات الأساسية للحياة اليومية كالمواد التموينية والأدوية الطبية وسط انعدام بعضها في الصيدليات بعد إغلاق الحدود مع لبنان والأردن والعراق.

كورونا يرهق الليرة

فيما يبدو أن الموظفين الحكوميين والعمّال هم الفئة الأكثر تضرراً من تدهور العملة المحلية، لاسيما أن قيمة مرتباتهم المالية لم تشهد تغييراً كبيراً مقارنة بالهبوط الحاد لليرة أمام الدولار الأميركي واليورو.

ولا يقتصر هذا التضرر على موظفي الدولة والعمال، بل يضاف إليهم فئات أخرى في المجتمع ممنْ فقدوا أعمالهم نتيجة نزوحهم من مدينة لأخرى إثر العمليات العسكرية التي شهدتها سوريا طيلة السنوات العشر الماضية.