مقتل 9 من ميليشيا إيران بقصف إسرائيلي على حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بمقتل 9 مسلحين من الموالين للنظام في القصف الإسرائيلي على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

موضوع يهمك استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية... سوريا.. قصف إسرائيلي لمطار الشعيرات في حمص سوريا

في التفاصيل، أكد المرصد أن ما لا يقل عن 9 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على مواقع لهم في منطقة تدمر ببادية حمص الشرقية مساء الاثنين، ومن العدد الكلي للقتلى 3 من الجنسية السورية.

يذكر أن أصوات انفجارات كانت دوت في ريف حمص الشرقي، ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لقصف من طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء لبنان، استهدفت نقاطاً عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر شرق محافظة حمص.

النظام يعترف

بدورها، اعترفت وكالة أنباء النظام السوري ليل الاثنين بالضربة، مشيرة إلى أن مضادات الدفاع الجوي التابعة للنظام تصدت لغارات إسرائيلية على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأضافت أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ، التي استهدفت نقاطاً لجيش النظام في السخنة والعامرية في بادية تدمر.

فيما يعد هذا الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات في أنحاء سوريا.

غارات سابقة

فقد استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، نهاية الشهر المنصرم مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التصدي لتلك الضربات.

وفي 14 كانون الثاني/يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.

يشار إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية ضربت خصوصاً أهدافاً إيرانية ومجموعات موالية لطهران.