الجيش التركي يعتقل أبرز شيوخ العشائر العربية في سوريا

اعتقل الجيش التركي، الأربعاء، الشيخ عنيزان الشيخ أحمد، أبرز شيوخ العشائر العربية من منزله في منطقة نبع السلام بسوريا.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشيخ عنيزان، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 6 سيارات تابعة للجيش التركي في مدينة تل أبيض، بينها سيارة مدرعة، قدمت إلى منزل الشيخ عنيزان (75 عامًا)، في قريته مشرفة الشيخ أحمد 7 كم شرق مدينة تل أبيض واقتادته للتحقيق.

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وأضافت المصادر أن الشيخ عنيزان الذي يعتبر أحد أبرز شيوخ العشائر العربية في سوريا وشيخ قبيلة النعيم العربية في محافظة الرقة، غادر قريته بعد التدخل التركي عسكريا في الأراضي السورية، وعاد إلى منزله منتصف شهر مارس الماضي.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مدرعات تركية داهمت مع عناصر من الشرطة العسكرية الموالية للقوات التركية، اليوم، قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض واعتقلت أحد شيوخ عشيرة "النعيم"، وذلك لانتمائه سابقا لمجلس العشائر التابع لـ"قسد"، فيما لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.

خطف 4 مواطنين والمصير مجهول

كما أكد أن مسلحي الفصائل الموالية لأنقرة أقدموا على اختطاف 4 مواطنين من قرية الشكرية الواقعة في ريف رأس العين شمال الحسكة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن تركيا كانت قد شنّت مع فصائل سورية موالية لها منذ التاسع من أكتوبر العام الماضي هجوماً ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، بدأ بعد يومين من سحب واشنطن قواتها من مناطق حدودية.

ونص اتفاق توصّل إليه نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في أنقرة على "تعليق" تركيا للعمليات القتالية في شمال شرقي سوريا على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومتراً.