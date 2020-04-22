في سوريا.. 42 إصابة كورونا وبلدتان في العزل

أفاد وزير الصحة في حكومة النظام السوري، نزار يازجي، خلال مؤتمر الثلاثاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 42 حالة.

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كما أعلن اليازجي فرض العزل على بلدتين اثنتين، موضحاً أن بين الإصابات المسجلة سابقا عدة حالات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، وأنه يتم تتبع المخالطين حيث تم أخذ ما يقارب 3850 مسحة حتى الآن.

من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية في تلك البلدة، وبينها التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم هذه الفترة.

يشار إلى أن بلدة السيدة زينب التابعة للعاصمة دمشق هي منطقة ذات غالبية شيعية وتعتبر مقصدا للزوار الإيرانيين لما فيها من مزارات دينية.

كما كشف اليازجي أن بلدة منين القابعة في ريف العاصمة دمشق قد فرض عليها العزل أيضا، مؤكدا على أن الإجراءات الاحترازية مستمرة، فقد أخذ 850 مسحة من المواطنين هناك، لافتا إلى عدم تسجيل إصابات هناك.

لا خارطة لتموضع الوباء

في السياق أيضا، كشف الوزير عدم وجود خارطة صحية لتموضع الوباء في سوريا، لأن ذلك يحتاج دراسة كاملة لجميع المناطق من خلال إجراءات مسح تحليلي، مبيناً أنه يتم أخذ مسحات من عدد كبير من المواطنين وتحليل أكثر من 100 مسحة يوميا.

وحول توافر متطلبات مواجهة الفيروس، قال يازجي إن الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا، أثرت بشكل كبير في عدم وصول أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الضرورية واللازمة إليها، إضافة إلى عدم وصول الاحتياجات الدوائية التي تخص موضوع فيروس كورونا.