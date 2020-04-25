فصائل ترفض أوامر تركية.. وأخرى تحضّر مئات المرتزقة لنقلهم لليبيا

بدأت المخابرات التركية بنقل دفعات من عناصر الفصائل الموالية لها من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة.

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ووفقاً للمرصد، فإن المخابرات التركية طلبت من قيادات الجيش الوطني رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك.

بدوره أوعز الجيش الوطني الموالي لتركيا لفصائله بذلك. وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم حتى اللحظة، على رأسها أحرار الشرقي وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى. في حين نأت عدة فصائل بنفسها عن إرسال مقاتليها، قبل أن تتحول الطلبات التركية إلى أوامر مباشرة من قبلهم.

وكانت مصادر موثوقة أبلغت المرصد، أن توقيف التمويل المادي لفصيل "فيلق الرحمن" المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متواصل بأمر من قيادات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا.

ووفقا للمصادر ، فإن إيقاف تمويل الفيلق جاء على خلفية طلب "الجيش الوطني" من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بأوامر تركية.

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وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل "الجيش الوطني" الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على "فيلق الرحمن"، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

يذكر أن مقاتلين من "فيلق الرحمن" كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع "المرتزقة" لخدمة المصالح التركية هناك.