توتر على طريق حلب – اللاذقية.. مروحيات تجلي المصابين الأتراك

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، رصد دخول مروحيات تابعة للجيش التركي باتجاه النقاط التركية جنوب شرقي إدلب، لنقل مصابين من القوات التركية إثر الاشتباكات مع عناصر من "هيئة تحرير الشام".

على صعيد متصل، تجري الفصائل الموالية لتركيا من جهة و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى اجتماعات لتهدئة الأمور وفض الاعتصام على الطريق الدولي "m4".

وكانت "هيئة تحرير الشام" قد استهدفت نقاطا تابعة للأتراك في منطقة النيرب رداً على قيام قوات أنقرة باستهداف عناصرها عند أوتوستراد "حلب – اللاذقية" الدولي وقتل 4 منهم.

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ووثق المرصد مقتل عنصرين وجرح ثلاثة آخرين من "هيئة تحرير الشام"، جراء استهداف طائرات مسيرة تركية لسيارة كانت تقلهم في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي.

كما تمكنت القوات التركية، بحسب المرصد، من هدم واقتلاع غالبية الخيم التي وضعها رافضين للاتفاق التركي – الروسي، بالقرب من بلدة النيرب، على أوتوستراد حلب – اللاذقية الدولي، وسط سماع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار مكثفة في المنطقة هناك، في ظل التوتر المتواصل بين القوات التركية من جهة، ومقاتلين من فصائل مسلحة على رأسهم هيئة تحرير الشام من جهة أخرى.

ورصد المرصد استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بالإضافة لسقوط قذائف على النقاط التركية بمحيط النيرب، بينما تحلق طائرات استطلاع تركية بكثافة في أجواء المنطقة.

إلى ذلك قتل 4 عناصر من "هيئة تحرير الشام" برصاص القوات التركية عقب استهدافهم بالرصاص فجر الأحد. وذكرت مصادر المرصد أن "القوات التركية أطلقت الرصاص فجر الأحد عقب إطلاق نار استهدف قواتها من قبل مجموعات مسلحة".