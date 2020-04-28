ريف حلب.. قتلى وجرحى في انفجار عبوة في عفرين

هزّ انفجار اليوم الثلاثاء مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية في ريف حلب الشمالي الغربي، مخلفاً عددا من القتلى.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنياً لقوا حتفهم في انفجار قنبلة في عفرين.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 36 شخصاً قتلوا وجرح 40 آخرين في الانفجار الذي استهدف صهريجا محملا بالمحروقات على طريق راجو بمدينة عفرين.

وأوضح المرصد أن جروح المصابين متفاوتة، مضيفاً أن عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة.

وبحسب المرصد، من بين القتلى هناك 6 مقاتلين من الفصائل على الأقل. وأضاف أن غالبية الذين قضوا بالتفجير، قضوا جراء إصابتهم بحروق على خلفية النيران التي اندلعت عقب انفجار الصهريج المفخخ، حيث إن غالبية الجثث متفحمة.

وكان المرصد السوري أكد وقوع انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الثلاثاء على طريق ترندة بمدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لأضرار مادية.

وسيطرت تركيا وفصائل سورية متحالفة معها على عفرين عام 2018 في عملية عسكرية طردت المقاتلين الأكراد المحليين وشردت آلاف السكان الأكراد. وتعتبر أنقرة المقاتلين الأكراد الذين كانوا يسيطرون على عفرين إرهابيين.

ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة من الهجمات على أهداف تركية في المنطقة.