مبعوث واشنطن: يجب أن تضغط تركيا على المتطرفين بإدلب

قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري اليوم الخميس إنه يأمل أن تضغط تركيا على الجماعات المتطرفة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

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إلى ذلك، أضاف جيفري خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته مؤسسة المجلس الأطلسي "نأمل أن نرى الأتراك يضغطون على المنظمات الإرهابية هناك، وأقواها هيئة تحرير الشام".

وتابع "كان هناك بعض من تبادل إطلاق النار، هناك بعض الضغوط المفروضة عليهم. نأمل أن نرى ذلك".

كان مسؤولون سوريون أكراد، حملوا تركيا مسؤولية تفجير عفرين السورية، الذي وقع الثلاثاء.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن تفجير عفرين جاء نتيجة لسياسة الاحتلال التركي في سوريا.

وكتب مظلوم عبدي قائد "قسد" على تويتر، يصف الانفجار الذي وقع في عفرين، أن هذا "العمل الإجرامي" هو نتاج سياسة الدمار التي انتهجها "الاحتلال التركي" وفصائله في عفرين.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر الأربعاء، أن المخابرات التركية أصدرت قراراً يقضي بإغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك ابتداء من الأربعاء حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، الثلاثاء.

وقضى 46 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات، ووقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من مقر الوالي في شارع راجو بالمدينة.

ويعد التفجير الإرهابي الأكثر دموية منذ دخول الاحتلال التركي منطقة عفرين، كما خلف التفجير دمارا كبيرا وتصاعدت ألسنة اللهب في الموقع.

ورصد المرصد السوري جثثا متفحمة لأطفال ونساء، و6 من عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.