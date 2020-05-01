صور أقمار صناعية.. طابق سري إيراني تحت الأرض قرب دمشق

شهدت منطقتان في سوريا، الجمعة، وبفارق ساعات قليلة هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية وأخرى لحزب الله، بحسب ما أفاد المرصد.

وفي السياق نشرت شركة "إميدج سات" الإسرائيلية ما قالت إنها صور التقطت عبر الأقمار الصناعية مؤخراً، وتظهر مدخل طابق تحت الأرض في قاعدة المزة الجوية قرب دمشق، على صلة بفيلق القدس الإيراني.

وأشارت الشركة في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر إلى أن الصور التقطت في 27 أبريل، وهي ترصد مدخلاً في قاعدة المزة العسكرية، وأدلة على تعرض الطابق تحت الأرض لغارة جوية إسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف أخرى الاثنين.

مستودع أسلحة لحزب الله

وكان المرصد أفاد الجمعة بأن قصفاً اسرائيلياً استهدف مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني في محافظة حمص في وسط سوريا، ما تسبب بإصابة عشرة أشخاص، وفق إعلام النظام السوري.

في حين أشار مسؤول محلي إلى "اعتداء لم تعرف طبيعته بعد"، هو الثاني من نوعه خلال ساعات، بعدما اتهمت دمشق ليلاً إسرائيل بإطلاق صواريخ على مواقع في جنوب البلاد، اقتصرت أضرارها على الماديات. وأوضح محافظ حمص في تصريحات لوسائل إعلام النظام عن تعرّض "ثكنة عسكرية للنظام في شرق مدينة حمص لاعتداء لم تعرف طبيعته حتى الآن".

أما المرصد فأكد أن "القصف استهدف مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابعاً لحزب الله داخل معسكر يقع على طريق حمص - تدمر"، ما تسبّب "بانفجارات عنيفة تطايرت شظاياها إلى داخل مدينة حمص".

مروحيات إسرائيلية

وكان المرصد ذكر في وقت سابق ليل الخميس الجمعة أن "مروحيّات إسرائيلية أطلقت صواريخ عدّة من أجواء الجولان السوري المحتلّ، على مواقع عسكريّة تابعة للقوّات الإيرانيّة ومجموعات موالية لها.

يذكر أن إسرائيل شنّت منذ نهاية الشهر الماضي ضربات عدة في سوريا.

واتهمت دمشق الاثنين الماضي إسرائيل بإطلاق صورايخ تسبّبت بمقتل ثلاثة مدنيّين قرب العاصمة، استهدفت، بحسب المرصد قوات ايرانية ومن حزب الله.

وفي 20 نيسان/أبريل، أكدت دمشق تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيليّة قرب مدينة تدمر الأثرية، وقال المرصد إنها طالت مواقع عسكرية إيرانية وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين بينهم ثلاثة سوريين وفق حصيلة للمرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها لمواقع عدة في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.