أردوغان يهدد بتصعيد عسكري في شمال سوريا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بتصيد عسكري في شمال سوريا.

وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، عن الأوضاع في شمال سوريا: "لن نصبر أكثر من ذلك على استمرار الهجمات باتجاه المناطق الآمنة بما يتعارض مع الاتفاقيات".

في سياق آخر، أعرب أردوغان عن تصميمه على مواصلة دعم حكومة الوفاق في ليبيا، مضيفاً: "سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريباً".

من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا ستبدأ تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الاثنين وسترفع القيود المفروضة على السفر بين المدن في سبع مناطق وتخفف حظر التجول المفروض على كبار السن والشبان في مطلع الأسبوع.

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وتركيا بها نحو 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا، فيما يعد أعلى أعداد إصابة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.

وطبقت أنقرة إجراءات لاحتواء تفشي كورونا ولكن أردوغان قال اليوم الاثنين إن تركيا ستبدأ في تخفيفها في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز مع بدء تباطؤ وتيرة الانتشار خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أردوغان إنه سيتم السماح لكبار السن والشبان بالخروج لمدة أربع ساعات ليوم واحد أسبوعيا ابتداء من مطلع الأسبوع وإنه سيتم رفع القيود المفروضة على التنقل في سبع مدن باستثناء إسطنبول وأنقرة وأزمير.

وأضاف أنه سيتم السماح بفتح المراكز التجارية ومحلات الحلاقة وبعض المتاجر في 11 مايو/أيار مادامت تلتزم بقواعد العودة للحياة الطبيعية. كما قال إن الجامعات ستعود لعامها الجامعي اعتبار من 15 يونيو/حزيران.

ولكن أردوغان حذر من أن الحكومة ستفرض إجراءات أكثر صرامة بكثير إذا لم يتم الالتزام بخطة العودة للحياة الطبيعية.