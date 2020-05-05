ماذا استهدفت أحدث الضربات الإسرائيلية في حلب؟

على مدى الأيام الماضية تكررت الضربات الجوية التي يرجح تنفيذها من قبل إسرائيل، مستهدفة عدة مواقع في سوريا.

وفجر الثلاثاء، استهدفت ضربات جديدة مواقع في حلب، ودير الزور، أدت بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان إلى مقتل 14 عنصراً من الميليشيات الإيرانية.

إلى ذلك، أفادت مصادر للحدث بأن الضربات على مركز الدراسات والبحوث العلمية وغيره من المعامل جنوب حلب، استهدفت تحديداً المعمل رقم 702 الذي يعمل على مشروعين (رقم 99 و350) لتطوير القذائف والصواريخ.

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كما أشارت إلى أن اللافت في تلك الضربات المتتالية منذ ستة أيام أنها طالت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، على خلاف الضربات السابقة، التي كانت تتركز بشكل أساسي في محيط دمشق والجنوب السوري.

من جهته، أوضح المرصد أن الضربات التي شنت على مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في دير الزور، وبعد فترة قصيرة على ضربات حلب، طالت كلاً من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، وأدت إلى مقتل 14 وسقوط عدد من الجرحى، بعضهم في حالة خطرة.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة بريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وتمّ استهدافها مراراً بضربات جوية، تسبّبت إحداها وهي الأكثر دموية في حزيران/يونيو 2018، بقتل 55 عنصراً موالياً للنظام من السوريين والعراقيين. وقال مسؤول أميركي حينها إن إسرائيل تقف خلفها، من دون أن يصدر تعليق عن الأخيرة.

مركز الدراسات والبحوث العلمية

يشار إلى أن مركز الدراسات والبحوث العلمية يعد واحداً من عدة منشآت تشتبه مصادر بالمخابرات الغربية والمعارضة بأن النظام يستخدمه لتطوير أسلحة كيمياوية بمساعدة باحثين إيرانيين.

كما تتهم المصادر دمشق باستخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

وسبق أن قصفت إسرائيل منشآت أبحاث عسكرية يُعتقد أنها مركز للأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. وقد أقرت بالفعل في السنوات الأخيرة بأنها نفذت العديد من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب عام 2011 حيث ترى في وجود إيران هناك تهديداً استراتيجياً لها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال لوسائل إعلام إسرئيلية الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا.