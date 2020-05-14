سوريون يردون الجميل لفرنسا.. كمامات وطعام للفرق الطبية

منذ تفشي كورونا في أوروبا، تشهد مدن عدة في فرنسا موجة من المبادرات الإنسانية التي تقودها عائلات من اللاجئين السوريين لدعم الكوادر الطبية التي تقف في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة. وتراوحت تلك الحملات بين صناعة الكمامات وتقديم وجبات طعام للفرق الطبية العاملة في المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19.

فمن باريس إلى رانس مروراً ببوردو وتولوز وغيرها من المدن الفرنسية، تضافرت جهود السوريين كنوع من رد الجميل للبلد الذي استضافهم طوال سنوات لجوئهم الماضية.

في إيل دو فرانس، التي تضم باريس ومحيطها، وهي من أكثر المناطق تفشياً للفيروس في البلاد، وزعت مجموعة من النساء السوريات عن طريق تنسيقية الثورة السورية في باريس 180 وجبة على مستشفى بونتواز. وعبر جمعية Vos Gâteaux، تتابع السوريات تحضير الطعام والحلويات للطواقم الطبية العاملة في دور المسنين ومستشفيات مجاورة.

وفي مدينة رانس التابعة لمنطقة الشرق الكبير المتضررة بشكل كبير من الوباء، ساهمت جمعية "البيت السوري" في تقديم وجبات طعام للعاملين بالقطاع الصحي في مستشفى رانس الجامعي ومركز أرثور وسط المدينة بمعدل مرتين في الأسبوع بمقدار حوالي 40 وجبة في كل مرة.

إلى ذلك قال رئيس الجمعية، محمد المحمد، لـ"العربية.نت"، إنه "حتى هذه اللحظة تم توزيع أكثر من 250 وجبة متنوعة من المطبخ السوري، ما يعكس ثقافة التضامن مع المجتمع الفرنسي وأصالة الشعب السوري بالوقوف في أوقات المحن وعدم نكران الجميل".

وقدمت الجمعية من خلال خمس نساء سوريات متطوعات، لديهن ماكينات خياطة، أكثر من 200 كمامة قطنية وزعت أغلبها على مركز الرعاية الصحية في المدينة وقسم منها على أبناء الجالية السورية، ولا يزال العمل مستمراً.

في المقابل كرّم عمدة رانس، أرنو روبينيه، المتطوعين السوريين وأرسل للجمعية كتاب شكر يحمل عبارات امتنان عن الجهود التي قامت بها عائلاتهم في ظل المحنة القاسية التي تعصف بالبلاد.