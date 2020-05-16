سماع دوي انفجارات في حلب السورية

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام، بسماع دوي انفجارات في مدينة حلب السورية في وقت مبكر من اليوم السبت، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت محيط كلية المدفعية بالراموسة جنوب المحافظة.

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فيما أكد ناشطون وقوع انفجار في مدينة حلب عند الساعات الباكرة من صباح السبت، مشيرين إلى أن الصوت نجم عن استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية في المدينة.

مواقع ميليشيات إيران

ولم تعلن تفاصيل عن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار أو مصدره.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام نقلا عن ناشطين أن صوت الانفجار نجم عن قصف جوي اسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة الراموسة على أطراف المدينة.