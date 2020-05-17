هروب 7 من سجناء داعش شمال شرق سوريا وإعادة اعتقال 4

هرب سبعة من أعضاء تنظيم داعش من سجن صغير شمال شرق سوريا اليوم الأحد، لكن السلطات تمكنت من اعتقال أربعة منهم ولا يزال البحث جاريا عن الثلاثة الباقين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا والمتحدث باسم القوات الديمقراطية السورية، مروان قامشلو، إن السجناء فروا من سجن على أطراف بلدة الهول، حيث يقع مخيم شاسع يعيش فيه عشرات الآلاف من زوجات وأرامل وأطفال مسلحي داعش. لكن السجن منفصل عن المخيم.

تدير السلطات الكردية حالياً أكثر من 24 مركز احتجاز منتشرة في جميع أنحاء شمال شرق سوريا تضم حوالي 10 آلاف مقاتل من عناصر تنظيم داعش. من بين هؤلاء المعتقلين حوالي 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إليها، بمن فيهم حوالي 800 أوروبي.

وقال قامشلو إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أربعة سجناء فارين وتقوم بعمليات بحث للعثور على الثلاثة الآخرين. ولم يذكر جنسيات المسلحين.

قامت عناصر داعش المسجونون في وقت سابق من هذا الشهر بأعمال شغب وسيطروا على سجن في الحسكة في شمال شرق سوريا لعدة ساعات حتى تفاوضت السلطات كردية القيادة لإنهاء الاضطرابات.

كما تمكن 4 متطرفين من استغلال أعمال شغب استغرقت يومين في أواخر مارس/ آذار في نفس السجن في الحسكة للهروب، لكنهم ألقي القبض عليهم في اليوم التالي.

كثف متطرفو داعش هجماتهم في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي يواجه فيه البلدان فيروس كورونا.