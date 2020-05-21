محاصيل القمح والشعير تشعل قتالا بين فصائل تركيا بالحسكة

في وقت تواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بسوريا من سرقة محاصيل زراعية إلى اعتقال مدنيين وابتزاز عائلاتهم، اشتبكت فيما بينها في ريف الحسكة.

فقد اقتتل عناصر فرقة المعتصم والسلطان مراد والحمزات فيما بينهم، الثلاثاء، بالأسلحة الخفيفة في قرى أم عشبة وباب الخير ومصبغة وأميرات في ريف الحسكة، بسبب خلافهم على تقاسم محاصيل القمح والشعير في المنطقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وكان المرصد قد أفاد في 10 أيار/مايو الحالي أن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل استيلائها على المحاصيل الزراعية للمواطنين في ريف الحسكة.

كما استولت على محاصيل القمح والشعير في قرى بعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات بأشكالها المتعددة سواء بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق، أو بسلب ونهب والاستيلاء على أملاك وأرزاق الذين أجبروا على التهجير.

وفي 9 أيار/مايو استولت الفصائل الموالية لتركيا على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها.

واستولت على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإزيديين بريف رأس العين.