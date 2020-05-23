التحالف الدولي: مقتل اثنين من قادة داعش بغارة شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم داعش في غارة شرق سوريا هذا الأسبوع.

موضوع يهمك تسربت أمس الجمعة فيديوهات خاصة بلحظات إعدام الإرهابي هشام عشماوي، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية وحسابات تواصلية.وكشفت... شاهد بالفيديو.. اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي مصر

وأوضحت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان أن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتِلا في الغارة المشتركة على موقع للتنظيم في محافظة دير الزور في السابع عشر من مايو الحالي.

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف باسم أبو علي البغدادي، كان والي داعش بشمال بغداد، و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن إقصاء هذين العنصرين سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء والشركاء الأمنيين، وفي المنطقة ككل .

وتابع "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره.