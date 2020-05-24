"بدنا نعيش".. السويداء تصرخ بوجه النظام

تحت شعار "بدنا نعيش بكرامة، نظم مواطنون في مدينة السويداء جنوب سوريا وقفةً احتجاجيةً شارك فيها عشرات المواطنين ممن تجمعوا في ساحة "السير" وسط المدينة.

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وجاء التجمع بحسب ناشطين، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مطالبين سلطات النظام بتحمل مسؤولياتها.

هذه ليست المرة الأولى، فقد شهدت السويداء في بداية العام الحالي 2020، مظاهرات شعبية حملت شعار "بدنا نعيش" للتنديد بالواقع الاقتصادي والمعيشي، استمرت لعدة أيام.

وانتشرت حينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمتظاهرين يهتفون لطرطوس وحماة وحمص ودرعا واللاذقية ودمشق.

عاجل|| تجمع العشرات من المواطنين بينهم رجال ونساء، أمام ساحة السير مقابل مجلس المدينة في السويداء، تلبية لدعوة تحت شعار ... Posted by ‎السويداء 24‎ on Sunday, May 24, 2020

"الشعب السوري واحد"

فيما غلب شعار "الشعب السوري واحد" من أكثر الشعارات التي رددها المتظاهرون، بعد أن صارت الأوضاع الاقتصادية متدهورة في معظم الأراضي السورية.

وسبق هذه التظاهرات صور تداولها ناشطون، في 8 من يناير/كانون الثاني الماضي، تظهر كتابات على الجدران ذكرت أسماء ضحايا قضوا في الثورة السورية، ونادت بحرية المعتقلين والمختطفين.

وتبع تلك الكتابات خروج مظاهرات لبعض أهالي المحافظة، احتجاجاً على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

يذكر أن عيد الفطر السعيد قد أتى هذا العام على سوريا كغيره من الأعياد التي مرت على البلاد طيلة سنوات الحرب، فبعد العناء الذي عاشه السوريون من الحجر وقلة المردود المادي، جاءت الأسعار الملتهبة لتقضي على فرحة الأولاد بالعيد، وعجزت العائلات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام، عن شراء ملابس جديدة، كما اعتمد بعضها على الخياطة، وصنعوا الحلويات منزلياً بدلاً من شرائها لتوفير بعض النفقات، بسبب ارتفاع الأسعار.