روسيا تتوسع شمال سوريا.. قاعدة جديدة على حدود تركيا

في إطار توسيع نفوذها شمال شرق سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بأن القوات الروسية أنشأت قاعدة جديدة في المالكية، تلك المنطقة المحاذية للحدود السورية التركية.

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في التفاصيل، أفاد المرصد، الخميس، نقلا عن مصادر موثوقة، أن نحو 12 مصفحة روسية وصلت خلال الساعات الماضية إلى منطقة المالكية (ديريك)، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

روسيا تتعمد!

ووفق المعلومات، فإن القوات الروسية تعمدت إلى إنشاء قاعدة لها في قرية قسر ديب شمال غرب المالكية على مقربة من الحدود السورية – التركية، حيث جرى وضع رادارات في إحدى مدارس القرية قبل أيام.

يشار إلى أن دورية روسية ضخمة ترافقها دورية تابعة للقوات الأميركية، كانت توجهت صباح الأربعاء، إلى منطقة "ديرنا آغي" التابعة لناحية "جل آغا/الجوادية" شرق القامشلي.

كما توجهت 8 عربات روسية إلى المنطقة، عقبتها توجه دورية مشتركة هي الأولى من نوعها بين الأميركان والروس إلى المنطقة التي شهدت مقتل مزارع برصاص حرس الحدود التركي قبل 10 أيام.