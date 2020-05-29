الكشف عن نحو 50 داعشياً أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا

لا تزال تركيا تغرق ليبيا بالمرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق. وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أو البويضاني، "أحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا".

موضوع يهمك قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، إنه يتلقى شكاوى بانتظام ضد قناة صوت أميركا الفارسية، والممولة من... برايان هوك عن قناة صوت أميركا الفارسية: صوت للملالي إيران

والجديد فيما يخص المرتزقة، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "كتيبة من المرتزقة" تضم نحو 50 عنصراً يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".

كما أفادت مصادر موثوقة للمرصد بأن "الأمني السابق شغل منصباً في "ولاية حمص". ومن ثم بايع جبهة النصرة بعد انهيار التنظيم في البادية، واتجه إلى مناطق تواجد تركيا في عفرين، ثم اتجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلاً سابقاً من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك". ووثق المرصد أسماءهم ومعلوماتهم الكاملة.

إلى ذلك حصل على معلومات لقيادي في "فيلق الشام" الموالي لتركيا الذي جرى أسره في معارك ليبيا على يد الجيش الوطني الليبي أواخر أيار/مايو.

وينحدر هذا القيادي من حي بابا عمرو بمدينة حمص وتحديداً من حارة الجيلاني، حيث انضم في بدايته لكتيبة الفاروق في بابا عمرو، وعقب الخروج من الحي وسيطرة قوات النظام عليه، توجه إلى القلمون، قبل أن يعود إلى حمص من بوابة معركة "قادمون يا حمص" والتي هدفت آنذاك إلى السيطرة على المنطقة الممتدة من شاعر إلى أحياء حمص القديمة، وفق المرصد.

وتابع المرصد أنه "عقب تأسيس فصيل "فيلق الشام" وخروج فصائل "ريف حمص الشمالي" إلى الشمال السوري، تولى منصف قائد كتيبة المدفعية في فيلق الشام وشارك في معارك عفرين إلى جانب القوات التركية، ليعيث فساداً بعد ذلك ويرتكب انتهاكات كثيرة من فرض إتاوات وسرقات ونهب".

كما أضاف أنه "بعد ذلك توجه إلى ليبيا كمرتزق للحكومة التركية، وشارك إلى جانب الوفاق الليبية بمعاركها ضد الجيش الوطني الليبي، الذي أسره قبل أيام قليلة برفقة نحو 26 آخرين من فيلق الشام والكتيبة الخضراء، غالبيتهم من أبناء حمص ممن حولتهم تركيا إلى مرتزقة يعملون لصالحها".