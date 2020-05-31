رسالة شديدة اللهجة من شقيق الأسد إلى نصر الله

يدخل ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، وقائد الفرقة الرابعة في جيشه، على خط المواجهة مع لبنان، ويوجه رسالة شديدة اللهجة لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله بشأن المعابر غير الشرعية التي ترفد جيوب العائلة بملايين الدولارات.

وأكد "راديو صوت بيروت" أنّه حصل على معلومات من داخل مناطق سيطرة النظام، تفيد بأن ماهر الأسد أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى حسن نصر الله حذّره فيها من الإقدام على أيّة خطوة بخصوص إقفال المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان.

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وأشار "صوت بيروت" إلى أن المعلومات تؤكد أن الأموال الطائلة التي يجنيها ماهر الأسد وميليشيا حزب الله تأتي عن طريق التهريب ويكدّسها ماهر الأسد داخل مقرات سرية تابعة للفرقة الرابعة، ويقوم بتوزيع الحصص على الميليشيا وفقاً لعمليات التهريب.

وكشف المصدر أن ماهر الأسد ممتعض من سكوت نصر الله إزاء تحرّك الأجهزة الأمنية اللبنانية نحو المعابر بهدف إغلاقها، وهدّد بعدم إرسال الأموال المتبقية من حصة عمليات التهريب، الأمر الذي أثار حفيظة الحزب أيضا وهدد بدوره المعنيين في لبنان من مغبة الاستمرار بإقفال المعابر غير الشرعية تحت حجّة أمن المقاومة.

ويتخوف عناصر حزب الله في سوريا من عمليات التصفية من قبل فرقة ماهر الأسد في حال استمر لبنان الرسمي باتجاه تطويق المعابر غير الشرعية، وطالبوا نصرالله بالتدخل لدى الدولة اللبنانية لرفع يدِها عن المعابر ويقولون إنّ تهديدات ماهر الأسد جدية للغاية.