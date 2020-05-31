سوريا.. قتلى وجرحى مع محاولات النظام التقدم بجبل الزاوية

تجددت الاشتباكات العنيفة، بين الفصائل ومجموعات متشددة من جهة، وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، في محاولة تقدم جديدة من الأخير في جبل الزاوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وتركزت الاشتباكات على محور بينين، وترافقت مع قصف مكثف وعنيف، ما أدى إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

يذكر أن قوات النظام بدأت خلال الأيام القليلة الماضية عملية تصعيد هجماتها وخاصة في جبل الزاوية، وسط مخاوف شعبية من عودة العمليات العسكرية إلى منطقة "خفض التصعيد".

على صعيد متصل استهدفت القوات التركية بقذائف المدفعية مناطق في محيط الفوج 46 الخاضع لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري رصد تجدد الاشتباكات على محور بينين بجبل الزاوية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، بين الفصائل ومجموعات متشددة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات عنيفة.