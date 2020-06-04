سوريا تؤكد التصدي لـ "عدوان إسرائيلي" على ريف حماة

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام السوري، الخميس، أن الدفاع الجوي تصدى لـ "عدوان إسرائيلي" في ريف حماة.

وأفادت الوكالة أن الواقعة حدثت في أجواء مصياف بريف حماة، دون الكشف عن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي.

وذكر مراسل "العربية" أن الهجوم استهدف مركز بحوث في سوريا تؤكد إسرائيل إن إيران تستخدمه لتطوير صواريخ.

كما أفاد الإعلام السوري الرسمي أن المقاتلات الإسرائيلية حلقت فوق لبنان في طريقها لضرب أهداف بمحافظة حماة في الشمال الغربي.

وفي 20 مايو/أيار، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ.

وفي 6 فبراير الماضي، هاجمت إسرائيل مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في "اللواء 91" التابع لـ"الفرقة الأولى" في محيط مدينة الكسوة، وفي "اللواء 75" في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق، وفي "مطار المزة العسكري"، وفي "مركز البحوث العلمية" في محيط العاصمة دمشق.

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وفي 14 كانون الثاني/يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية ومجموعات موالية لطهران.