أتباع تركيا يعدمون كردية قاصرة بالرصاص.. ويرمون الجثة

بعد يومين من اختطافها على يد عناصر من فرقة السلطان مراد التابعة لتركيا في شمال شرقي سوريا، أعلن نشطاء العثور على جثة الشابة الكردية القاصرة ملك نبيه خليل مقتولة ومرمية.

موضوع يهمك بعدما طفح الكيل بهم، حيث وصلت انتهاكاتهم وجرائمهم بحق المدنيين في منطقة عفرين إلى أعلى درجات البشاعة، أطلقت منظمات مدنية... طفح الكيل.. نداء عاجل لتدخل دولي يدين جرائم أتباع تركيا سوريا

في التفاصيل، نشرت صفحات التواصل الاجتماعي، الأحد، صوراً قالوا إنها للفتاة الكردية، التي اختطفها مجهولون، يوم الجمعة الماضي، بعدما اخترق الرصاص جسدها.

بدورها، أفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، الأحد، أنه تم العثور على جثة فتاة مقتولة ومرمية بين الأراضي الزراعية في قرية الفيرزية شرق مدينة مدينة إعزاز ولا تزال مجهولة الهوية.

كما أكد مركز عفرين لحقوق الإنسان مقتل الفتاة.

رميّا بالرصاص

ووفق ما أفاد ناشطون من إعزاز، فقد تم إعدام الفتاة ملاك رمياً بالرصاص، وأشارت المصادر إلى أن الفتاة كانت مطلوبة من قبل شرطة إعزاز بتهمة التخابر مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي الذريعة التي اعتادت الميليشيا التابعة لتركيا على اتخاذها عند خطف البنات واعتقالهن.

يذكر أن عددا من الفتيات والنساء المختطفات لدى الميليشيات الموالية لتركيا أصبح كبيرا، وكثير منهن أجبر على الزواج من مسلحين، فيما يعد هذا جزءا بسيطا مما تعانيه النساء في عفرين على يد مسلحي الفصائل.

العثور على جثمان الشابة الكردية القاصرة ملك نبيه خليل جمعة 16 عاما من أهالي قرية درويش التابعة لناحية شرا بعد اختطافها... Posted by ‎مكتب الإعلام لشمال شرق سوريا‎ on Sunday, June 7, 2020

طفح الكيل.. مناشدات دولية

وفي مايو/أيار الماضي، ناشدت 20 منظمة مدنية وحقوقية، مجلس الأمن الدولي للتدخل ووضع حد للانتهاكات التي يقوم بها أتباع تركيا في الشمال السوري، وهي: "المرصد السوري لحقوق الإنسان، والهيئة القانونية الكردية، وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع ألمانيا، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)، ومركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، ومنظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (MAF )، ومركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية، ومؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية، والمركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، ومنظمة حقوق الإنسان – عفرين، وشبكة عفرين بوست الإخبارية، ومركز عفرين الإعلامي، ومبادرة دفاع الحقوقية -سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، ومنظمة حقوق الإنسان قي إقليم الفرات، وجمعية هيفي الكردية – بلجيكا".

وجاء النداء على شكل عريضة رسمية موقعة من الجهات المذكورة، أشاروا فيها إلى أن أفعال الفصائل المسلحة التي أطلقت لها تركيا العنان في الشمال السوري بعد أن قدمت لها الدعم اللازم، بدأت تسيء لآدمية الإنسان دون أدنى اعتبار أو احترام، وقد تجاوزت أفعالهم كل المحركات والأسس الأخلاقية بحق سكان عفرين من الكرد السوريين، رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً.

إلى ذلك، أشار النداء إلى أن هدف هذه الجماعات إجبار سكان عفرين وإكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها بغية استكمال تركيا لمخططاتها في تغيير ديموغرافية المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية.