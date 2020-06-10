احتجاجات مناوئة للنظام جنوب سوريا.. تقابلها مظاهرات موالية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مظاهرة جديدة خرجت في مدينة السويداء لليوم الرابع على التوالي، فيما خرجت مظاهرة مناوئة من أبناء جبل العشرات في ساحة الفخار بالمدينة.

وجدد المتظاهرون مطالبهم برحيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وإسقاط نظامه، في الوقت الذي خرجت مسيرة مفتعلة للنظام بالمدينة تضم موظفين وطلاباً وأعضاء في حزب البعث، رفعوا شعارات موالية لرأس النظام السوري.

ويأتي ذلك بعد تهديدات طالت موظفي محافظة السويداء بملاحقة ومعاقبة أي أحد يرفض الخروج بمسيرة موالية للنظام، والتي دعت إليها مسؤولة "اتحاد الطلبة السوريين" في محافظة السويداء جنوب سوريا يوم أمس.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن النظام السوري وأتباعه البعثيين يحضرون لحشد المواطنين من الطلاب والموظفين في السويداء تأييدا للنظام السوري، وردا على المظاهرات المتتالية التي خرجت ضده.