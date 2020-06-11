أميركا: لن نبقى في سوريا للأبد

في وقت يترقب فيه العالم تنفيذ قانون قيصر، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيت ماكينزي، أن الولايات المتحدة لا تعتزم البقاء بشكل دائم في سوريا، إلا أنه أوضح أن بلاده لم تحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات من البلاد.

موضوع يهمك يبدو أن قانون قيصر الأميركي لن يمر مرور الكرام على سوريا أبداً، بل من الممكن له أن يغيّر مسار المجريات، فتأثيراته... سوريا بين فكي كماشة..قيصر يطرق الأبواب وخبز يهدد النظام سوريا

في التفاصيل، أوضح ماكينزي في مؤتمر عبر الفيديو في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "لا أعرف كم من الوقت سنظل في سوريا، ولكن من الواضح أننا لن نكون هناك إلى الأبد، مضيفا: "في مرحلة ما، سينبغي علينا أن نغادر. سيكون قراراً سياسياً، ونحن مستعدون للامتثال لهذا الأمر عندما يأتي".

حماية للنفط!

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق، كان أعلن انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف حماية حقول النفط في البلاد، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم داعش من الوصول إلى حقول النفط مجددا وتقصد هنا فلول الدواعش، موضحة أن واشنطن تدرس كيفية نقل القوات في تلك المنطقة، لتعزيز حماية النفط السوري.