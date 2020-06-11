8 قتلى من النظام و15 من داعش باشتباكات في البادية

في وقت أعاد تنظيم "داعش" نشاطه خلال الفترة الماضية في البادية السورية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع قصف جوي من طائرات حربية تابعة للنظام السوري مساء الأربعاء استهدفت منطقة الرويضة بناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي، تزامناً مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وعناصر "داعش" في المنطقة.

في السياق، دمرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها 4 عربات لـ"داعش"، وقتل ما لا يقل عن 15 عنصراً منه.

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وكان المرصد قد قد رصد هجوماً نفذه عناصر من "داعش"، بعد ظهر الأربعاء، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، في منطقة الرويضة شرق عقيربات في ريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من المسلحين الموالين لقوات النظام، إضافة إلى جرح آخرين منهم.

على صعيد متصل، نفذ عناصر من التنظيم هجوماً على حاجز لقوات النظام بريف مدينة السخنة في بادية حمص، أدى لمقتل 5 عناصر من قوات النظام.

وكانت مصادر موثوقة قد أبلغت المرصد أن قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران بدأت حملة تمشيط في بادية دير الزور الشرقية، الممتدة من الميادين إلى فيضة ابن موينع.

ووفقاً لمصادر المرصد، توجهت عدة أرتال إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن خلايا "داعش".