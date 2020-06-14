القامشلي.. توتر بين "الإدارة الذاتية" وميليشيات النظام السوري

سادت حالة من التوتر بين ميليشيا "الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري وقوات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة مساء السبت.

وقالت مصادر محلية إن التوتر بين الطرفين أدى لسلسلة اعتقالات متبادلة. واعتقلت قوات الإدارة الذاتية القيادي في ميليشيا "الدفاع الوطني" فاضل حوران على أحد حواجزها الأمنية.

موضوع يهمك اندلعت اشتباكات، مساء السبت، بين "الفرقة الرابعة" في جيش النظام السوري، والتي يقودها ماهر الأسد من جهة، ومجموعة من عناصر... اشتباكات بين "الفرقة الرابعة" ومنشقين عنها في ريف دمشق سوريا

هذا الأمر دفع بميليشيا "الدفاع الوطني" إلى استقدام تعزيزات إلى حواجزها في مدينة القامشلي للرد على هذا الاعتقال.

في سياق آخر، ذكر النظام السوري أمس أن القوات الأميركية أدخلت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عشرات الآليات إلى القامشلي، قادماً من الأراضي العراقية.

وأضاف أن الرتل مؤلف من "35 آلية تحمل معدات ومواد لوجستية"، وقد دخل إلى سوريا عبر معبر الوليد في ريف اليعربية.

في سياق متصل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن دورية روسية مؤلفة من 8 عربات عسكرية توجهت صباح السبت من القامشلي إلى تل تمر، وعبرت من حواجز القوات الأميركية المتواجدة على طريق"إم 4" قرب تل البيدر دون التوقف عندها، فقامت 4 عربات أميركية بمطاردة الروس، وذلك على بعد 200 متر فقط من القاعدة الأميركية المتواجدة في تل البيدر.