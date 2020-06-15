محكمة فرنسية بصدد البت بقضية رفعت الأسد

كشفت بعض وسائل الإعلام الغربية عن قرار قريب للمحكمة الفرنسية يستهدف رفعت الأسد، بتهم اختلاس أموال من النظام السوري، والعمالة لدولة أخرى، وسرقة كنز أثري.

وتداولت وسائل الإعلام تقريرا عن القضايا المرفوعة بحق رفعت الأسد، قال فيه إنه "بالإضافة إلى سرقة الدولة السورية، هناك قضايا بحق رفعت الأسد تتعلق بمجازر ارتكبتها ميليشيا سرايا الدفاع، بقيادة رفعت الأسد، في مدينة حماة عام 1982".

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وأضاف التقرير: "من القضايا الأخرى بحق رفعت، أنه عمل في السبعينات من القرن الماضي عميلا للديكتاتور نيكولاي شاوشسكو، بحسب ما ورد في كتاب مدير المخابرات الروماني السابق".

كما وجهت له تهمة سرقة كنز من الآثار الثمينة عثر عليه جده في سوريا عام 1974.