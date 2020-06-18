دعوى ضد نظام الأسد بألمانيا حول انتهاكات جنسية في السجون

قدّم مواطنون سوريون شكوى في ألمانيا حول عمليات اغتصاب وتعديات جنسية في سجون النظام السوري، حسب ما كشفته منظمة ألمانية غير حكومية اليوم الخميس.

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السوريون والسوريات الـ7 الذي تقدموا بالشكوى هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات الأسد، وفق ما أعلن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة غير الحكومة التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبار في النظام السوري والمخابرات الجوية.

وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ نيسان/أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام الأسد.