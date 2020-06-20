سوريا.. مقتل 9 مقاتلين موالين للنظام بتفجير في درعا

قُتل على الأقل تسعة مقاتلين موالين للنظام السوري، اليوم السبت، في تفجير استهدف حافلة كانوا يستقلونها في ريف درعا الشرقي، الذي يشهد أعمال عنف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الحافلة تابعة "للفيلق الخامس" في جيش النظام السوري، الذي أنشأته روسيا والذي يضم مقاتلين سابقين في صفوف فصائل المعارضة، ممن أجروا تسويات ومصالحات مع النظام.

وأوضح المرصد أن القتلى سقطوا "جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق بلدة كحيل شرق درعا، استهدفت الحافلة".

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" إن "العبوة الناسفة زرعت على جانب الطريق وفجرت عن بعد". وأضاف أن الانفجار "خلف 19 جريحاً بعضهم في حالات خطرة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن التفجير.

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وكانت درعا مهد انتفاضة 2011 المعارضة للنظام السوري وقد استعادتها قواته من أيدي الفصائل المعارضة في صيف 2018 بدعم من موسكو.

وتتعرض القوات الموالية للنظام في المنطقة لهجمات واغتيالات مستهدفة. وفي مطلع أيار/مايو، خطف مسلحون مجهولون تسعة من ضباط الشرطة من مقر بلدية قبل إعدامهم بإطلاق النار عليهم، وفقاً للمرصد.

واستأنفت مؤسسات النظام عملها في درعا، لكن قوات النظام لم تنتشر في جميع أنحاء المحافظة، وهي الوحيدة التي لم يفر منها المسلحون المقاتلون بأعداد كبيرة بعد استعادتها، بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بإشراف موسكو.

واحتفظ المقاتلون السابقون الذين لم ينضموا إلى جيش الأسد وبقوا في المحافظة بالسيطرة على مناطق معينة منها، بالإضافة إلى أحياء معينة في مدينة درعا.

وأعلن فصيل متطرف كان يتواجد سابقاً في جيب صغير في المحافظة مبايعة تنظيم داعش، ولا يزال يعلن تبنيه هجمات فيها.