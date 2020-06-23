إعلام النظام: الدفاعات تصدت لطائرات معادية بمنطقة جبلة

ذكرت وسائل إعلام النظام السوري، الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة جبلة السورية على ساحل البحر المتوسط. في حين لم ترد أي تفاصيل.

وفي مايو الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.

بدورها، أعلنت روسيا، التي تتخذ من حميميم قاعدة عسكرية لها في سوريا، أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

ووقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وأعلنت موسكو عقب مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

هذا كما تقوم إسرائيل منذ سنوات بقصف القواعد الإيرانية المنتشرة في أنحاء سوريا.