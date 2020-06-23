المرصد السوري: مقتل 5 إيرانيين بغارات إسرائيلية على مواقع للنظام

أعلن النظام السوري، مساء الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، متحدثا عن مقتل جنديين وإصابة 4 جراء الغارات الإسرائيلية، وبحسب مصادر فإن الغارات استهدفت شحنة أسلحة كانت قادمة من إيران، وإنها استهدفت مواقع لتعديل دقة الصواريخ في ريف السويداء.

وقال المرصد السوري إن 5 من عناصر ميليشيات إيران في سوريا لقوا حتفهم إثر الغارات الإسرائيلية، وإن الغارات دمرت مركزا عسكريا لميليشيات إيران شرق سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية على تليغرام أن الدفاعات الجوية تصدت لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأفاد مراسل العربية أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية، مشيرا إلى أن قصف إسرائيل جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية صباح الثلاثاء لسوريا.

وذكرت مصادر العربية أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع بدير الزور، مع ترجيح وقوع قتلى جراء الغارات.

وفي 4 يونيو قُتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانيّة، بحسب المرصد.

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ومنذ بدايات النزاع في سوريا في العام 2011 شنّت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.