دفاعات النظام اعترضت عدة صواريخ إسرائيلية في سوريا

قال النظام السوري، مساء الثلاثاء إن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء.

وأوردت وكالة الأنباء السورية على تليغرام أن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

موضوع يهمك دان السفير الأميركي في اليمن، الثلاثاء، هجمات الحوثي على السعودية.كما استنكر السفير الأميركي عدم استجابة الحوثيين لتحقيق... أميركا تدين هجمات الحوثي على السعودية اليمن

وأفاد مراسل العربية أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية، مشيرا إلى أن قصف إسرائيل جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية صباح الثلاثاء لسوريا.

وذكرت مصادر العربية أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع بدير الزور، مع ترجيح وقوع قتلى جراء الغارات.