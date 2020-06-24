آلاف من أهالي عين العرب يتظاهرون ضد قتل تركيا 3 سيدات

خرج الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني إلى الساحات في مظاهرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالجريمة الأخيرة التي ارتكبتها الطائرات التركية بحق المدنيين في قرية حلنج والتي راح ضحيتها ثلاث نساء.

فقد تظاهر الآلاف من أهالي عين العرب، الأربعاء، تنديداً باستهداف طائرة استطلاع تركية، الثلاثاء، منزل أمينة ويسي في قرية حلنج على الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة، وراح ضحيته 3 نساء وفق ما نقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية.

وجاءت التظاهرة في عين العرب ضمن ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة من استمرار هجمات القوات التركية على المناطق الكردية شمال وشرق سوريا وفي العراق.

كما اجتمع الأهالي في ساحة المدينة مرددين شعارات مناهضة للجرائم التي ترتكبها تركيا بحق الشعب الكردي والمرأة الكردية على وجه الخصوص.

وانطلقت المظاهرة من دوار المرأة الحرة مرورا بساحة الحرية وانتهاءً بساحة "الشهيد عكيد" التي توقف فيها الأهالي وألقيت هناك عدة كلمات.