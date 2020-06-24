عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

سوريا الديمقراطية: تركيا غير قادرة على تأمين مناطق محتلة

المصدر: دبي - العربية.نت
قوات سوريا الديمقراطية
رابط مختصر

قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، إن تركيا غير قادرة على تأمين المناطق التي تتواجد بها في شمال سوريا.

وغردت على "تويتر": "الفوضى الأمنية تتجلى في "المناطق المحتلة من تركيا" في ضوء وجود داعش والقاعدة والفصائل الأخرى".

وتابعت: "تركيا غير قادرة على تأمين هذه المناطق أو غير مهتمة بتأمينها".

موضوع يهمك
?
جريمة داخل جريمة، هو الوصف الأدق لما حصل بعد عرض فضائية النظام السوري، لاعترافات زوجة وولديها وجارٍ لهم، بقتل أبيهم، في...

خرج "مجنوناً" من السجن وقتلته زوجته في سوريا! خرج "مجنوناً" من السجن وقتلته زوجته في سوريا! سوريا

وفي 5 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية عن حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.

واعتقلت الحملة عناصر من داعش، بينهم أجانب، واستهدفت خلايا التنظيم قرب الحدود العراقية.

وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان وقتذاك: "تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، مما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".

كلمات دالّة

#سوريا الديمقراطية, #شمال_سوريا, #تركيا
إقرأ أيضاً خرج "مجنوناً" من السجن وقتلته زوجته في سوريا! خرج "مجنوناً" من السجن وقتلته زوجته في سوريا! 14:27 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر