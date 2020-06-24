مقتل شخصين وإصابة 9 في انفجار دراجة نارية في عفرين

قُتل شخصان وأصيب 9 آخرون اليوم الأربعاء في انفجار دراجة نارية مفخخة بمدينة عفرين (شمال غرب محافظة حلب السورية)، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وذكر المرصد ان الانفجار وقع ظهر اليوم في شارع المحمودية بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها.

وكان المرصد السوري قد تحدث في 20 يونيو/حزيران عن انفجار سيارة ملغمة بمواد شديدة الانفجار وسط الأحياء السكنية في مدينة عفرين، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص بينهم طفل بجروح متفاوتة، وإلحاق دمار كبير في مكان التفجير.

وسيطرت تركيا وفصائل سورية متحالفة معها على عفرين عام 2018 في عملية عسكرية طردت المقاتلين الأكراد المحليين وشردت آلاف السكان الأكراد. وتعتبر أنقرة المقاتلين الأكراد الذين كانوا يسيطرون على عفرين إرهابيين.

ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة من الهجمات على أهداف تركية في المنطقة.