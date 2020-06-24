7 قتلى بينهم 3 من النظام السوري.. وقصف تركي جنوب إدلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجوماً نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس على مواقع "الجبهة الوطنية للتحرير" في حرش بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وترافقت مع قصف صاروخي مكثف بعشرات القذائف، وقتل 4 مقاتلين على الأقل من الفصائل، بالإضافة لمقتل 3 عناصر من قوات النظام، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وعمدت القوات التركية صباح اليوم إلى قصف مواقع قوات النظام في معرة النعمان وقرية الدانا جنوب إدلب والتي تعد مركز انطلاق الهجمات باتجاه جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، كما عمدت طائرة مذخرة بدون طيار إلى استهداف منطقة بينين صباح اليوم، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.