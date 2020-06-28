توتر بين موالين لموسكو ونظام سوريا.. ووفد روسي شرق درعا

يستمر التوتر في عموم القطاع الشرقي من ريف درعا، عقب الأحداث التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة من مناوشات بين قوات النظام السوري، و"الفيلق الخامس" الذي أنشأته روسيا، ولا سيما أحداث يوم أمس التي أدت إلى مقتل 5 عناصر من قوات النظام واثنين من الفيلق الخامس، بالإضافة لطرد عناصر النظام من الريف الشرقي.

موضوع يهمك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة من عناصر ميليشيات موالية لإيران قُتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق في... المرصد: مقتل 15 عنصرا من ميليشيات إيران في سوريا بـ24 ساعة سوريا

وعلم المرصد السوري أن وفدا روسيا رفيعا وصل صباح اليوم الأحد إلى مدينة بصرى الشام شرق درعا برفقة وفد من النظام السوري، وذلك بغية البحث بتطورات المنطقة وتهدئة الأوضاع وإيجاد حل لها.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل 5 عناصر من قوات النظام واثنين من الفيلق الخامس خلال الاشتباكات بين الطرفين في ريف درعا الشرقي.

وتشهد قرى وبلدات في ريف درعا استنفارا أمنيا في كل من صيدا وكحيل بعد طرد حواجز قوات النظام منها، كما استنفرت قوات الفيلق الخامس في قرى وبلدات الجيزة والسهوة والكرك وأم ولد وبصرى الشام ونصيب وأم المياذن والطيبة في ريف درعا.

كما علم المرصد أن القوات الروسية عمدت صباح اليوم الأحد إلى إنزال العلم الروسي من أعلى قاعدة عين عيسى العسكرية بريف الرقة الشمالي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الأسباب فيما إذا كان لدى الروس نية بالانسحاب من المنطقة هناك أو هناك أسباب أخرى.

على صعيد متصل، أبلغت مصادر المرصد السوري، أن عدداً من أهالي عين عيسى نزحوا منها صباح اليوم، بعد تواتر أنباء عن نية الفصائل الموالية للحكومة التركية بشن هجوم على البلدة مطلع الشهر القادم.