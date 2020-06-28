المرصد: مقتل 15 عنصرا من ميليشيات إيران في سوريا بـ24 ساعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة من عناصر ميليشيات موالية لإيران قُتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق في غارات جوية استهدفت، عصر السبت، مواقعهم ومواقع لقوات النظام التي يدعمونها.

وقال المرصد إن طائرات "يرجّح أنها إسرائيلية" استهدفت موقعا في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل 9 مقاتلين، ليرتفع بذلك عدد القتلى الموالين لإيران إلى 15 على الأقل خلال 24 ساعة، بعد غارات مماثلة استهدفت ليلاً المنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق، قال المرصد إن "ستّة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 4 من الجنسية السورية، قُتلوا جراء الغارات التي يُعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور".

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء، وفق المرصد.

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وفي 4 حزيران/يونيو، قُتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانية، بحسب المرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.