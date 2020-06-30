نتنياهو للأسد: علاقتك بإيران مخاطرة بمستقبل سوريا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من "المخاطرة بمستقبل" بلاده ونظامه، في حال "سمح لإيران بتثبيت وجودها في الأراضي السورية وعلى الحدود مع إسرائيل".

ووجه نتنياهو حديثه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأميركي لإيران، براين هوك، للأسد قائلاً: "أقول لبشار الأسد أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك".

موضوع يهمك فجر الناشط القطري خالد الهيل الذي سرب ما وصف بتسجيلات خيمة القذافي، والتي كشف فيها لقاء أعضاء من جماعة الإخوان في الكويت... مسرب تسجيلات خيمة القذافي: في جعبتي الكثير بعد الخليج العربي

كما دعا نتنياهو وهوك أيضاً إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يذكر أن هوك كان وصل القدس عشية الموعد النهائي المحتمل للإعلان الإسرائيلي عن جدول أعمال تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك خاطب نتنياهو المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قائلاً: "أقول لخامنئي إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة إرهابية وعسكرية جديدة ضد إسرائيل في سوريا"، مضيفاً: "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتواجد عسكرياً في سوريا".

ضربات في سوريا

يشار إلى أن مئات الضربات الجوية التي نسبت إلى إسرائيل شنت في سوريا منذ بدء النزاع هناك عام 2011، مستهدفة قوات النظام وميليشيات متحالفة مع إيران وعناصر من حزب الله اللبناني. ولا يؤكد الجيش الإسرائيلي أو ينفي تلك العمليات، رغم إشارة مسؤولين عسكريين إسرائيليين إلى "جبهة ثانية" لحزب الله في الجولان الذي تحتل إسرائيل جزءاً منه.

وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً من لبنان، ما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. كما تعهدت إسرائيل بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.

كما أضاف نتنياهو: "نحن عازمون وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة".

حظر الأسلحة عن إيران

من جهته، قال المبعوث الأميركي إن رفع حظر الأسلحة عن إيران والذي وضع كجزء من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 "سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى معين".

وأوضح هوك: "ستكون إيران عندئذ في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى وكلائها مثل حزب الله وفصائل فلسطينية مثل الجهاد الإسلامي وحماس، والميليشيات الشيعية في العراق وإلى الحوثيين في اليمن"، مشيراً إلى أن "آخر شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو المزيد من الأسلحة الإيرانية".

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018.