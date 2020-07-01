مقتل 69 من قوات الأسد و32 من الموالين خلال يونيو

لا يزال نزيف الدم مستمرا على الأرض السورية، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل 69 من قوات النظام و32 من الموالين له خلال اشتباكات شهر يونيو فقط.

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كما أعلن المرصد مقتل 316 شخصاً خلال شهر يونيو من العام 2020، منهم 68 قتيلا مدنيا بينهم 12 طفلا تحت سن 18 و4 سوريات فوق الـ18.

وقتل 37 من مقاتلي الفصائل و13من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

وضمت قائم القتلى عناصر من داعش وجبهة النصرة حيث بلغ الإجمالي 95 مقاتلا.

سياسيا، قال الكرملين إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأربعاء، لبحث الصراع في سوريا.

وقال الكرملين إن من المقرر لمحادثات الأربعاء بين بوتين وروحاني وأردوغان أن تعقد عند حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش.

وكانت روسيا وتركيا قد أرجأتا قبل أسبوعين محادثات ثنائية على المستوى الوزاري كان ينتظر أن تركز على الوضع في كل من سوريا وليبيا، وهي الدولة الأخرى التي تدعم كل منهما فيها طرفا ضد الآخر.