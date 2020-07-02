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القوات الأميركية تنشئ قاعدة عسكرية ومهبط طائرات شرق الحسكة

المصدر: دبي – العربية.نت
قوات أميركية في الحسكة (أرشيفية)
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن القوات الأميركية حولت مطارا زراعيا في ريف اليعربية (تل كوجر) شرق الحسكة إلى قاعدة عسكرية لها.

وأنشأت القوات الأميركية في هذه القاعدة مهبطا للمروحيات ولطائرات الشحن. كما حصنت القاعدة الجديدة بالكتل الاسمنتية والسواتر الترابية.

وكان المرصد قد تحدث أمس عن دخول رتل أميركي إلى شمال شرق سوريا، عبر معبر الوليد قادماً من إقليم كردستان العراق، وتوجه الرتل إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة، ثم انطلق إلى قاعدة قسرك.

وتألف الرتل من 19 آلية، بينها 13 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية و5 عربات مصفحة لحماية الرتل.

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وفي ابريل/نيسان الماضي، وسّعت القوات الأميركية قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة واستقدمت تعزيزات إليها كي لا تبقي المنطقة تحت السلطة الروسية.

واستدعت القوات الأميركية عناصر عملوا معها سابقاً في منطقتي كوباني ومنبج للعمل مجدداً بعقود ورواتب مغرية، بالإضافة لاستدعاء سكان محليين بالقرب من القواعد الأميركية.

وأضاف المرصد أن "القوات الأميركية تسمح أحياناً للروس بالسير على الطرقات التي تقع تحت حمايتها".

يذكر أن تواجد القوات الروسية محدود في جنوب الحسكة حيث توجد القوات الأميركية.

كلمات دالّة

#الولايات المتحدة, #سوريا, #أميركا, #القوات الأميركية, #الحسكة
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