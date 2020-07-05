تركيا تقصف شاحنة على طريق الحسكة حلب.. وسقوط جرحى

في وقت تواصل أنقرة انتهاكاتها في سوريا، استهدفت القوات التركية شاحنة تجارية على طريق الحسكة – حلب الدولي المعروف بأوتوستراد الـM4، ما أدى لاحتراق الشاحنة وسقوط جرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

يذكر أنه جرى فتح الأوتوستراد مؤخراً أمام حركة المدنيين والحركة التجارية بضمانة من القوات الروسية.

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وعلى صعيد متصل، وصلت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدفعية مع 400 عنصر من قوات النظام إلى ريف تل تمر وتجمعوا هناك قبل فرزهم على النقاط العسكرية في ريف أبو راسين، وفق المرصد.

يشار إلى أنه قبل أيام، أعلن المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا تقدمت من مناطق تمركزها في قرية أم عشبة إلى مشروع "علي سعيد" الزراعي، الذي يقع على الحدود بين مناطق الفصائل الموالية لتركيا، ومناطق "قسد"، بين قريتي أم عشبة وحرمل وهي قرى تسيطر عليها الفصائل الموالية لأنقرة في ريف أبو راسين.

كما قصفت القوات التركية مشروع "علي سعيد" بـ6 قذائف انطلقت من داخل الأراضي التركية، ومن قاعدة عسكرية تقابلها في الجهة السورية قرية عراضة، ما أدى إلى انسحاب مجموعات الفصائل الموالية لأنقرة إلى نقاطها السابقة.