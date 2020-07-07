فنان سوري ينال جائزة عالمية عن تصميم للفراعنة

نال الفنان السوري، نجيب عمر، جائزة عالمية من A’ Design Award للتصميم والمنافسة، من مدينة كومو الإيطالية، عن فئة التصميم البياني والتواصل البشري، وذلك عن تصميمه الذي يحمل اسم "القاضي".

وشارك عمر بهذا التصميم الفني المستوحى من الحضارة الفرعونية القديمة، حيث ركز فيه على الملامح الأساسية للشخصية وإظهارها كرمز أيقوني لعصر قديم عريق، وتفرّد في كشف الشخصية بصورة استثنائية، حصد بموجبها ترشيحات لجنة التحكيم لينال من خلالها جائزته العالمية عن التصميم.

وأعطى التصميم عنوان "القاضي" ليمنح الشخصية مزيداً من السلطة والجبروت، كما أضافت الرموز الهندسية المستخدمة مزيداً من التفاصيل الفنية التي تتمركز في القلادة الضيقة الملتفة على عنق أنوبيس، لتعطيها ثقلاً أعمق بوصفها نقطة تميز في التصميم.

وتُعتبر جائزة A’ Design Award’ للتصميم جائزة مرموقة، فهي تمنح لـ 20% ممن تخطوا مستوى فائقاً من التميز في التصميم، وتقيّم التصاميم مجموعة تتألف من 3 لجان خبراء.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على المؤهلات الممتازة لأفضل التصاميم، والمفاهيم المكونة لها.

كما تنظم المسابقة بشكل سنوي وعلى صعيد العالم، وتشمل مختلف فئات التصميم بهدف الوصول إلى أوسع عدد من الجماهير المختصة بالتصاميم والمهتمة فيها.