القوات التركية تقصف قرى في تل أبيض السورية

قصفت القوات التركية مساء اليوم الأربعاء، قرى في ريف تل أبيض في محافظة الرقة بسوريا.

وذكرت قناة "روناهي" الكردية أن القوات التركية وفصائل موالية لها قصفت قريتي كور حسن وخربة بقر في ريف تل أبيض.

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بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل الموالية لها أطلقت عدة قذائف عشوائية سقطت في قريتي خربة بقر وكور حسن، اللتين تتواجد فيهما عناصر من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد قد تحدث أمس عن قصف مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف مواقع في قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 6 تموز/يوليو، قصفا بالأسلحة الثقيلة نفذته الفصائل الموالية لتركيا استهدف قريتي بيركيتك وابراهيم كردو في ريف تل أبيض ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح متفاوتة.